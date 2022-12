Imprese: Urso, Made in Italy è il marchio globale della qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Domani avremo la denominazione geografica dei prodotti artigianali come il vetro di Murano piuttosto che la ceramica di Caltagirone”, ha aggiunto Urso, che ha spiegato come l’essenza de Made in Italy sia nei processi di valorizzazione e innovazione dei singoli territori. “È l’essenza della nostra storia - ha concluso il ministro - ed è per questo che Giorgia Meloni ha deciso l’istituzione dei licei del Made in Italy, una scelta qualificante delle linee programmatiche del governo nel settore”. (Rin)