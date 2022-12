Sanità: Tajani, si può mare molto di più, serve medicina territoriale più radicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo ci sono ancora troppe realtà dove si soffre e non c'è la possibilità, non per incapacità dei medici, ma perché le strutture sono magari obsolete o perché non si è stati capaci di risolvere i problemi, ma nella sanità si può fare molto di più". Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a "L'italia delle Regioni" a Palazzo Lombardia. "Io credo molto nella sanità di prossimità - ha sottolineato il ministro - , incrementerei le presenze di medici, di farmacie e infermieri sul territorio perché non è detto che tutti quanti debbano andare in ospedale a ingolfare gli ospedali perché si sono fatti un taglio al dito. In ospedale ci deve andare chi ha un'emergenza, chi è in condizioni gravi, per non rischiare che l'infartuato rischi di perdere la vita perché ci sono dieci che hanno delle stupidaggini che si possono curare andando dal medico di base. Però serve una medicina territoriale più radicata". (Rem)