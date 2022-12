Bolivia: Arce respinge progetto separatista di Santa Cruz, "non permetteremo perdite di territorio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha affermato che lo Stato boliviano non permetterà nessuna perdita di territorio a fronte delle rivendicazioni autonomiste e separatiste espresse dall'opposizione radicata nella provincia orientale di Santa Cruz. "Coloro che oggi per interessi politici circostanziali mirano a rivedere il loro rapporto con lo Stato boliviano sappiano che il popolo boliviano non permetterà una nuova perdita di territorio sotto alcun pretesto", ha detto oggi Arce durante una cerimonia per la celebrazione dei 196 anni della Marina boliviana. Il presidente ha quindi definito la proposta del Comitato interistituzionale di Santa Cruz come "una caricatura di regionalismo federalista" e ha denunciato che "l'opposizione mira a consolidare la contrapposizione tra boliviani". Arce ha denunciato in questo senso la "concezione signorile del territorio" dell'opposizione, una concezione che "confonde la patria con un'estensione della proprietà terriera". (segue) (Brb)