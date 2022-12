Bolivia: Arce respinge progetto separatista di Santa Cruz, "non permetteremo perdite di territorio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di una revisione della relazione tra la provincia di Santa Cruz e lo Stato è stata espressa dal Comitato interistituzionale di Santa Cruz dopo aver accettato controvoglia lo svolgimento del censimento nel 2024 piuttosto che nel 2023. Si tratta dello strumento con cui il governo redistribuisce le risorse finanziarie alle province e quella di Santa Cruz, cuore della protesta, si sente penalizzata in quanto "motore" economico del Paese. La Legge di applicazione dei risultati del censimento, promulgata da Arce venerdì, certifica che i risultati del censimento, fissato al 2024, verranno utilizzati per aggiornare la distribuzione delle risorse fiscali e il numero dei seggi per ogni provincia sulla base della reale incidenza demografica ed economica. "La legge non era necessaria a livello giuridico ma ha aiutato ad evitare un ulteriore spargimento di sangue, abusi, reati e violenze", ha detto il presidente ricordando le tensioni legate allo sciopero "a tempo indeterminato" indetto a fine ottobre dal Comitato inter istituzionale di Santa Cruz e revocate non appena la legge è stata approvata dalla Camera dei deputati. (Brb)