Sudafrica: caso Farmagate, partito di governo Anc voterà contro adozione rapporto Phala Phala (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dell’accusa contro Ramaphosa ci sono tuttavia le dichiarazioni dell’ex capo dell’intelligence Arthur Fraser, secondo il quale il capo dello Stato avrebbe non solo omesso di denunciare il furto, risalente al febbraio del 2020, ma anche fatto rapire i ladri, corrompendoli quindi per comprare il loro silenzio circa la provenienza sospetta dei fondi. Accusato di voler “ostacolare la giustizia”, Ramaphosa è stato convocato davanti alla commissione etica del suo partito, il Congresso nazionale africano (Anc), per riferire la sua versione dei fatti. Il caso ha sollevato molteplici reazioni in un momento in cui nel Paese prosegue il processo al predecessore di Ramaphosa, l’ex presidente Jacob Zuma, accusato da una commissione d’inchiesta di essere al centro di un vasto sistema di corruzione con il quale ha governato durante il suo mandato. Il furto alla fattoria, risalente a febbraio del 2020, aveva all’epoca spinto Ramaphosa a chiedere aiuto all’omologo della Namibia, Hage Geingob, chiedendo a quest'ultimo di emettere un ordine di arresto nel tentativo di catturare i responsabili. Il caso sta avendo ripercussioni anche in Namibia, dove i partiti di opposizione chiedono che Geingob sia indagato per aver violato la sovranità del proprio Paese consentendo agli agenti segreti sudafricani di indagare nel Paese per i sue questioni personali. (Res)