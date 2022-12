Usa: sabotaggi a stazioni elettriche nella Carolina del Nord, Fbi partecipa alle indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) sta partecipando alle indagini sulle interruzioni di corrente che dalla notte di sabato scorso hanno interessato circa 40 mila clienti nella contea di Moore, nella Carolina del Nord, dopo che le autorità locali hanno denunciato presunti atti di sabotaggio contro due sottostazioni elettriche. Secondo la polizia, le due strutture sarebbero state danneggiate con armi da fuoco, e i tecnici giunti sul posto per le riparazioni hanno denunciato “segni di vandalismo”. Tutto questo ha portato all’avvio di una indagine penale e al coinvolgimento delle agenzie federali, anche se al momento i responsabili e il movente non sono stati ancora identificati. Allo stato attuale, nella contea ci sono ancora 36 mila clienti senza corrente elettrica. (Was)