Governo: Tajani, su digitalizzazione e aree interne è un dovere fare il massimo

- Su digitalizzazione e aree interne è un dovere fare il massimo per aumentare i diritti dei nostri cittadini, perché non è detto che chi vive in un paese di montagna debba avere meno diritti di chi vive in una grande città. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a "L'italia delle Regioni" a Palazzo Lombardia. "Dobbiamo far sì - ha sottolineato il ministro - che tutta l'Italia abbia la possibilità di interconnettersi. Non è soltanto una questione del profondo Sud, è una vergogna nazionale quella di non avere realtà interconnesse anche attorno alla capitale. Questa è una realtà che danneggia e limita i diritti di chi vive nelle aree interne". "Se non difendiamo le aree interne - ha proseguito - non soltanto rischiamo di perdere popolazione e i giovani, ma spopolare le aree interne significa anche non poter difendere l'ambiente. Abbiamo visto quelle tragedie che sono successe: poi ci sono costruzioni che non sempre rispettano le regole, ma sull'assetto idrogeologico dobbiamo poter fare molto di più". (Rem)