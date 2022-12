Frosinone: Margherita non aspetta e nasce in casa, ad assistere al parto solo il padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Margherita non ha aspettato ed è nata quando in casa, oltre ovviamente alla madre Carolina, c’era solamente il padre Luigi. E’ accaduto la notte scorsa ad Arce in via Colle Alto e sembra essere una storia di altri tempi, quando la normalità era che i bambini nascevano nelle case. Mancavano ancora 20 giorni al termine della gravidanza ma i dolori, ieri sera, sono andati via via ad aumentare, fino a quando la donna a capito che la bambina stava per nascere. Troppo tardi per salire in auto per andare in ospedale; non è rimasto altro da fare che chiamare una ambulanza ma, all’arrivo, gli operatori del 118 che si spettavano di trovare due persone, ne hanno trovate tre. Margherita era già nata e ai paramedici non è rimasto altro da fare che tagliare il cordone ombelicale e portare madre e figlia in ospedale per le verifiche del caso. Tutte due, però, stanno bene. (Rer)