Cultura: Santo Versace, è nostra ricchezza, non pensare solo a gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essere nel made in Italy vuol dire lavorare per il sistema Italia e dovrebbe essere così anche in politica", ha detto Santo Versace prendendo la parola a Roma nel corso della presentazione del suo libro "Fratelli. Una famiglia italiana". Non conta destra o sinistra, "se c’è un provvedimento è giusto che chi sta all’opposizione si sieda insieme al governo per migliorarlo", ha chiarito Versace che ha poi ricordato come lui e il fratello, Gianni, fossero una potenza: "Eravamo invincibili e se non fosse accaduto quel che è accaduto l’azienda sarebbe stata la numero uno". Oggi, ha aggiunto Versace, riferendosi al paragone con i francesi, chi è l’uomo più ricco della moda in Europa? "Uno stracciarolo", ha chiosato Versace. "Non possiamo pensare solo al gas - ha concluso - è la cultura la nostra ricchezza da cui dobbiamo ripartire". (Rin)