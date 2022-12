Autonomia: Tajani, avanti con le riforme, ma con grande equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti con le riforme, ma con grande equilibrio". Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a "L'italia delle Regioni" a Palazzo Lombardia riferendosi al tema dell'autonomia differenziata. "Io credo si debba fare di tutto perché la Costituzione sia applicata in tutte le sue parti, compresa l'autonomia differenziata, che è una legittima aspirazione e di alcune Regioni che hanno fatto addirittura un referendum - ha proseguito - però la tutela di un interesse legittimo non deve provocare il danno di altri interessi legittimi." "La riforma - ha sottolineato il ministro - deve essere armonica ed equilibrata, non deve essere una riforma che accentua il divario tra una parte e l'altra del Paese come dice il presidente della Repubblica come ha detto oggi il presidente del Consiglio. Quindi avanti con le riforme, ma con grande equilibrio". (Rem)