Ue: Paschal Donohoe rieletto alla presidenza dell'Eurogruppo

- Paschal Donohoe è stato rieletto presidente dell'Eurogruppo. Lo si apprende dal profilo Twitter dell'ufficio stampa del Consiglio Ue. "L'Eurogruppo ha rieletto oggi per consenso Paschal Donohoe, ministro delle Finanze irlandese, come presidente dell'Eurogruppo, per un secondo mandato di due anni e mezzo che inizierà il 13 gennaio 2023", si legge nel tweet pubblicato. A confermarlo, tramite un messaggio Twitter, anche lo stesso Donohoe. "Ho il privilegio di essere stato eletto per un secondo mandato come presidente dell'Eurogruppo", ha scritto il ministro irlandese sul suo profilo. "Sono molto grato per la fiducia che i ministri della zona euro hanno riposto in me e non vedo l'ora di lavorare insieme per un altro mandato dell'Eurogruppo", ha aggiunto Donohoe. (Beb)