Autonomia: l'Italia delle Regioni lancia il nuovo regionalismo per le sfide del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Le risultanze di questo primo momento di confronto, presentate nel pomeriggio al vice Presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani, delineano, in maniera più chiara ed efficiente, le forme e le modalità di collaborazione tra Stato e Regioni nella definizione di quelle politiche pubbliche che richiedono sempre più collaborazione e, allo stesso tempo, precisazione delle rispettive responsabilità. "A più di mezzo secolo dalla loro istituzione, le Regioni lanciano la piattaforma per il nuovo regionalismo - dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome -. I cinque Tavoli di lavoro con spirito unitario hanno avviato un primo confronto con esperti per elaborare progetti, idee, visioni, politiche per valorizzare al meglio il ruolo delle Regioni all'interno dell'architettura delle istituzioni italiane e per dare una nuova prospettiva al Paese". All'appuntamento hanno preso parte in rappresentanza del Governo, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, il ministro degli affari regionali e delle autonomie Roberto Calderoli, il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il vice presidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Sebastiano Musumeci. (Com)