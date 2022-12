Imprese: Urso, sostenibilità sia marcia in più di made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Il made in Italy ha avuto successo perché è bello e ben fatto. Oggi però non basta più: per mantenere una marcia in più deve anche essere sostenibile, una qualità fondamentale perché le imprese italiane continuino ad avere successo". Lo ha detto Adolfo Urso, intervenendo a Roma alla presentazione del libro di Santo Versace, "Fratelli. Una famiglia italiana". (Rin)