Lazio: Fd'I, Pd non aspetta giudizio elettori e sistema consiglieri

- È di queste ore la notizia che vedrebbe la Regione Lazio accelerare immotivatamente la procedura di nomina dei vertici degli Egato del Lazio. Così i deputati di Fratelli d'Italia Alessandro Palombi, Angelo Rossi e Andrea Volpi. "È preoccupante pensare come il Partito democratico - proseguono - voglia utilizzare tale occasione per trovare una sistemazione ai suoi consiglieri regionali che invece di attendere il 12 febbraio e affrontare il giudizio elettorale dei cittadini, preferiscono garantirsi uno strapuntino dorato. Ma ancor più preoccupante è pensare che tali nomine non potranno che agire in continuità con le fallimentari politiche di Zingaretti, il quale sul tema dei rifiuti ha deciso di non decidere, trascinando il Lazio nella drammatica situazione che è sotto gli occhi di tutti i cittadini della nostra regione".(Com)