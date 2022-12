Cina-Sri Lanka: Pechino, istituzioni finanziarie internazionali collaborino a gestione debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Export-Import Bank of China (EximBank) e la China Development Bank sono i due principali prestatori cinesi, creditori rispettivamente per 4,3 miliardi di dollari e 3 miliardi di dollari, secondo i dati analizzati dalla Cari e dalla Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Lo Sri Lanka affida le proprie speranze ai negoziati con il Fondo monetario internazionale per un piano di soccorso da 2,9 miliardi di dollari, che utilizzerebbe come base per ricostituire le sue riserve di valuta estera. Lo ha dichiarato il governatore della banca centrale di quel Paese, Nadalal Weerasinghe, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Nikkei". "Quando il Fondo inizierà a stanziare i fondi, dopo l'approvazione da parte del consiglio, ci troveremo al punto nel quale potremo iniziare a costruire le nostre riserve di valuta estera", ha dichiarato Weerasinghe. (segue) (Cip)