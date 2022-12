Autostrade: su Roma-Civitavecchia aggiornato programma chiusure notturne stazione Maccarese Fregene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stata annullata la chiusura dell'uscita della stazione di Maccarese Fregene, prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 5, alle 6:00 di martedì 6 dicembre.Resta confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata verso Roma e Civitavecchia, dalle 21:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 dicembre, per consentire lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione del sottovia "Ferrovia Roma Pisa". In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Torrimpietra.(Com)