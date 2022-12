Ue-Balcani: Consiglio cooperazione regionale, a Tirana attesa dichiarazione su costo roaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori del settore delle telecomunicazioni dei Paesi dell'Unione europea e dei Balcani occidentali dovrebbero firmare una dichiarazione che consentirà la riduzione dei prezzi del roaming tra l'Ue e la regione balcanica durante il 2023, al vertice di domani a Tirana. Lo ha annunciato il Consiglio per la cooperazione regionale (Rcc), ripreso dall'agenzia di stampa serba "Beta". Come affermato, ciò contribuirebbe alla riduzione dei costi operativi per gli imprenditori, incoraggerebbe gli affari al di fuori dei confini nazionali e darebbe un ulteriore impulso al turismo nella regione dei Balcani occidentali. "Dall'entrata in vigore dell'accordo regionale sulla riduzione dei prezzi del roaming, che ha abolito il roaming nei Balcani occidentali dal luglio 2021, Rcc collabora strettamente con la Commissione europea, gli operatori dell'Unione europea e dei Balcani occidentali, nonché con le autorità della regione, al fine di ridurre i prezzi del roaming tra l'Ue e la regione", afferma l'annuncio.(Seb)