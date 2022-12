Italia-Giordania: re Abdullah II a Meloni, "rafforzare la cooperazione politica ed economica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rafforzare la cooperazione politica ed economica tra Giordania e Italia. Lo ha chiesto oggi re Abdullah II di Giordania, incontrando la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, per discutere dei rapporti bilaterali e degli sviluppi in Medio Oriente e nel mondo, secondo quanto riferisce l'emittente giordana "Al Mamlaka". Nel corso dell'incontro, svoltosi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il re ha espresso la sua gratitudine all'Italia per il sostegno che fornisce alla Giordania nei settori dello sviluppo. Il colloquio si è concentrato sulle opportunità per rafforzare la partnership tra i due Paesi nei settori del turismo, del commercio, degli investimenti, dell'agricoltura e dell'acqua, nonché sui progetti energetici e infrastrutturali, precisa la fonte. Il re ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione e i legami regionali, riaffermando la necessità di includere i palestinesi nei progetti regionali come catalizzatore fondamentale per il raggiungimento della pace. Abdullah II ha elogiato le posizioni dell'Italia e dell'Unione Europea a favore degli sforzi per raggiungere la pace in Medio Oriente, sulla base della soluzione dei due Stati - uno israeliano e l'altro palestinese. (segue) (Lib)