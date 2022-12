Italia-Giordania: re Abdullah II a Meloni, "rafforzare la cooperazione politica ed economica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel colloquio con Meloni, il re Abdullah ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per porre fine al conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati, che garantisce la creazione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale. La Giordania continuerà a fare ogni sforzo per proteggere i luoghi di culto musulmani e cristiani a Gerusalemme, sulla base della tutela hashemita su di essi, ha aggiunto. Abdullah II e Meloni hanno discusso della crisi dei rifugiati e dei suoi effetti sulle comunità ospitanti, nonché la necessità di lavorare per soluzioni politiche alle crisi nella regione per prevenire nuove crisi di rifugiati e consentire ai rifugiati di tornare volontariamente e in sicurezza nel loro Paese. Da parte sua, aggiunge "Al Mamlaka", Meloni "ha espresso il suo orgoglio per le relazioni dell'Italia con la Giordania, considerando che il Regno è un partner fondamentale dell'Italia in Medio Oriente". Meloni ha apprezzato "gli sforzi della Giordania nella lotta al terrorismo e all'estremismo, nell'ambito dell'iniziativa 'Incontri di Aqaba'". Meloni ha affermato "l'adesione dell'Italia alla soluzione dei due Stati come mezzo per raggiungere la pace tra palestinesi e israeliani e porre fine al conflitto", in Medio Oriente, conclude "Al Mamlaka". (Lib)