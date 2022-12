Automotive: Urso, necessaria politica industriale europea per rispondere a Cina e Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a palazzo Piacentini il tavolo Automotive tra governo e imprese, a cui erano presenti numerosi rappresentati dei ministeri competenti e i principali rappresentanti delle imprese del settore. All’incontro - riferisce in una nota il ministero delle Imprese e del made in Italy -, fortemente voluto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno partecipato anche il viceministro Valentino Valentini e ì sottosegretari Massimo Bitonci e Fausta Bergamotto, per evidenziare la centralità del comparto nella produzione nazionale. Primo di una serie di incontri periodici e continuativi volti a raggiungere la totale collaborazione per un piano industriale condiviso al fine di valorizzare il ruolo che la filiera dell’automotive può svolgere per il futuro del Sistema Paese. Il settore automotive, inteso come industria, commercio, distribuzione carburanti, assicurazioni, è infatti - prosegue la nota - uno dei principali drivers dell’economia nazionale e ha registrato nel 2021 un fatturato di 337 miliardi di euro, pari al 19 per cento del Pil nazionale, con oltre 1.260.000 lavoratori coinvolti. Per questo settore fondamentale per il nostro Sistema Paese - si legge ancora -, il governo si impegna ad affrontare i dossier strategici, innanzitutto a livello Ue, sui quali instaurare un confronto diretto con i rappresentanti al Parlamento europeo e la Commissione. (segue) (Com)