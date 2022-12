Lazio: Trancassini (Fd'I), domani protesta sotto Regione per nomine Egato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle nomine Egato il Partito democratico "sta calpestando qualsiasi forma di decenza". È quanto dichiara il coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini. "Non sono riusciti, infatti, - spiega - a tirare fuori la nostra regione dalle sacche di inefficienza che hanno caratterizzato la gestione dei rifiuti; hanno ridotto le nostre città in vere e proprie discariche a cielo aperto; hanno barattato la transizione ecologica per qualche poltrona e adesso che si apprestano a subire una sonora sconfitta, cercano di piazzare i loro esponenti politici non ricandidati negli enti che dovranno gestire le politiche ambientali nei prossimi anni. Come Fratelli d'Italia non tolleriamo di assistere a uno spettacolo così indecoroso ed è per questo che domani mattina, dalle ore 11, saremo sotto la presidenza della Giunta regionale, in via Cristoforo Colombo, per esprime il nostro totale dissenso verso un vero e proprio saccheggio politico che avviene a Consiglio regionale sciolto", conclude l'esponente di Fratelli d'Italia. (Com)