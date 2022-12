Migranti: Unhcr critica "giro di vite" contro richiedenti asilo in Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha criticato il giro di vite radicale contro i richiedenti asilo proposto nel rapporto del Center for Policy Studies in cui si afferma che, "se necessario", il Regno Unito dovrebbe modificare le leggi e ritirarsi dalla Convenzione europea sui diritti umani per frenare l'attraversamento della Manica di migranti illegali. Lo riporta il quotidiano "The Guardian". L'Unhcr ha messo in dubbio la descrizione del termine "illegale" in riferimento alle persone in cerca di asilo. "Non esiste un 'richiedente asilo illegale'. La detenzione a tempo indeterminato di coloro che chiedono asilo, basata esclusivamente sulla loro modalità di arrivo, punirebbe le persone bisognose di aiuto e protezione e costituirebbe una chiara violazione degli obblighi del Regno Unito ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951", si legge in una dichiarazione dell'Unhcr. (Rel)