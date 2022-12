Roma: riapre Palazzo Ripetta, lo storico edificio rinasce tra lusso, arte e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tessuti di pregio dai colori caldi e stravaganti da un lato. Opere di street art e sculture antiche dell'altro. Tra lusso, arte e sostenibilità riapre oggi nel cuore di Roma Palazzo Ripetta. Nato nel XVII secolo come luogo di accoglienza e recupero per giovani donne, da oggi è nuovamente a disposizione di turisti e romani, dopo i lavori di ristrutturazione durati oltre due anni. Un totale di 78 camere e suite, studiate e riorganizzate. Alto livello di tecnologia, comfort ambientale e tessuti ricercati, creati artigianalmente e in esclusiva per l'albergo. Le porte dell'hotel a 5 stelle indipendente si aprono su una Sfera di Arnaldo Pomodoro, sullo sfondo la storica corte del Conservatorio della Divina Provvidenza, piazzetta Ripetta, oggi trasformata in una nuova piazza romana. (segue) (Rer)