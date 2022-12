Roma: riapre Palazzo Ripetta, lo storico edificio rinasce tra lusso, arte e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un palazzo che abbiamo voluto restituire alla città di Roma", ha spiegato Giacomo Crisci, amministratore del Gruppo Ginobbi che ha curato il progetto. "Palazzo Ripetta rinasce oggi ma ha una storia bellissima che ha origine nel 1600. Tutto questo complesso immobiliare era un conservatorio sotto l'ala del Vaticano. Ha ospitato per anni le cosiddette 'zitelle', giovani donne orfane che per fuggire dalla povertà e dalla prostituzione venivano salvate in questi luoghi dalle suore. Poi - ha proseguito - negli anni '60 il Gruppo Ginobbi ha fatto un primo importante lavoro di ristrutturazione, con l'architetto Luigi Moretti. Dal 1976 lo abbiamo gestito noi, fino al 2008 quando è stato inserito in una piccola catena di alberghi di lusso". Diviso in due sezioni indipendenti, l'albergo e il ristorante, Palazzo Ripetta è oggi un luogo dove convivono due lati della Capitale: l'antico e il contemporaneo. "Palazzo Ripetta abbraccia diversi filoni: ospita un affresco di Giacomo Triga e un busto di Innocenzo XI - ha aggiunto Crisci -. Dagli anni 80' poi abbiamo una collezione privata con sculture di arte contemporanee, come la sfera di Arnaldo Pomodoro. Inoltre - ha sottolineato - si possono ammirare una serie di opere di pionieri della street art americana e di sculture italiane. Nei prossimi giorni arriverà anche un Cardinale di Giacomo Manzù". (segue) (Rer)