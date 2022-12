Roma: riapre Palazzo Ripetta, lo storico edificio rinasce tra lusso, arte e sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto di restauro curato dagli studi Fausta Gaetani Design e Moi Architetti, che ha rimesso mano alla prima ristrutturazione all'insegna di innovazione e sostenibilità. "Durante i lavori di ristrutturazione abbiamo voluto dare un imprinting importante sul tema della sostenibilità: abbiamo utilizzato materiali eco compatibili e abbiamo lavorato sulla parte elettrica con una serie di dispositivi a risparmio energetico. La grande sfida per noi - ha sottolineato Crisci - è far sì che soprattutto le zone comuni dell'albergo, come la nostra bellissima Piazzetta, non siano un'esclusiva del cliente alberghiero ma vorremmo che anche il romano apprezzasse questi spazi. Un punto d'incontro - ha concluso - dove ospiti internazionali potranno soggiornare, in una struttura di altissimo livello, e cittadini e turisti potranno entrare liberamente per una semplice visita al Palazzo, per contemplare le opere d'arte presenti al suo interno". (Rer)