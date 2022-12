Legge Bilancio: Giovine (Fd'I), per Pd e M5s voucher nuovo schiavismo? Scollati da realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il governo e la maggioranza che lo sostiene sono al lavoro sulla legge di Bilancio che prevede interventi strutturali per rispondere ai bisogni della nazione come lavoro, famiglia, caro energia, crescita, politiche sociali, sanità e infrastrutture, assistiamo in Aula all’ostruzionismo pretestuoso della sinistra più focalizzata sui nuovi nomi dati ai ministeri che sulle priorità degli italiani". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Silvio Giovine, che aggiunge: "Se poi la posizione di Pd e Cinque stelle in commissione Lavoro è quella di definire la reintroduzione dei voucher 'schiavismo', dimostrando di non avere alcuna percezione di quanto questo strumento sia fondamentale per agricoltura, alberghi e ristoranti, appare evidente lo scollamento dalla realtà di chi vorrebbe tornare ad una logica di contrapposizione ideologica tra datore di lavoro e lavoratore che non esiste più". (Rin)