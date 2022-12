Veneto: consiglieri Pd, regione si attivi dopo segnalazioni su scarsità di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto "l'influenza stagionale si sta diffondendo precocemente rispetto alle attese e in misura inaspettatamente ampia, soprattutto in ambito scolastico, dove si contano assenze che arrivano a superare il 40 per cento del totale degli alunni. Nel contempo, il Covid-19 continua a colpire in maniera crescente. Eppure diverse segnalazioni da parte di medici di medicina generale denunciano la scarsità di dosi di vaccini ricevute, sia antinfluenzale sia anti Covid-19". A lanciare l'allarme sono i consiglieri regionali del Partito democratico, che hanno presentato un'interrogazione sul tema. "Di qui – hanno aggiunto – la domanda finale, per capire se con la massima urgenza la Giunta regionale intenda attivarsi affinché gli studi medici vengano al più presto e adeguatamente approvvigionati di dosi di vaccino antinfluenzale e anti Sars-CoV-2". (Rev)