Ucraina: Tajani, fornite non soltanto armi, ministro degli esteri ha ringraziato Italia

- "Abbiamo dato all'Ucraina non soltanto armi, ma anche 51 tonnellate di materiale elettrico, trasformatori, convertitori. Abbiamo fornito tanti strumenti tecnologici oltre a strumenti militari". Lo ha affermato oggi il ministro degli esteri, Antonio Tajani, a margine del festival "L'Italia delle Regioni", in corso a Palazzo Lombardia. Più che aiuti economici "gli ultimi riguardavano la via del grano, per fornirlo a Paesi extra europei che ne avevano bisogno, soprattutto i Paesi africani. Da noi hanno avuto molto aiuto e non c'è mai stata una lamentela con me da parte del governo ucraino", anzi "il ministro degli Esteri ucraino ha molto ringraziato l'Italia per quello che ha fatto" ha chiosato Tajani.(Rem)