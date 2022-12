Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita del 3,05 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione al rialzo è influenzata dal dato positivo dell'economia brasiliana registrato nel terzo trimestre. Nel periodo il pil del Brasile è cresciuto del 3,6 per cento, rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso e dello 0,4 per cento rispetto al secondo trimestre dell'anno in corso. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (Ibge) nel corso dei primi nove mesi dell'anno il pil segna un +3,2, mentre negli ultimi quattro trimestri, la crescita economica è stata del 3 per cento. Secondo le statistiche dell'Ibge il risultato positivo del pil nel terzo trimestre è stato trainato dalla performance del settore dei servizi, cresciuto dell'1,1 per cento, e dell'industria, cresciuto lo 0,8 per cento. Di contro il settore agricolo ha mostrato un calo dello 0,9 per cento. Attualmente il valore del pil brasiliano, 2.544 miliardi di real (467 miliardi di euro). (segue) (Brb)