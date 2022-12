Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita del 3,05 per cento nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile - come certificano i vari osservatori e istituti finanziari - sta chiudendo il 2022 con un ritmo di crescita superiore alle attese ma, in linea con una tendenza economica mondiale, si prepara a un rallentamento per l'anno entrante. Per l'Organizzazione per la cooperazione lo sviluppo economico (Ocse), il Brasile dovrebbe chiudere il 2022 con una crescita dell'economia pari al 2,8 per cento del pil, mostrando un calo della performance economica nel 2023, con un'espansione dello 1,2 per cento. Nella stima dell'Economic Outlook pubblicato il 22 novembre le proiezioni dell'Ocse sono state riviste al rialzo rispetto a quanto pubblicato a settembre quando l'espansione economica della principale economia dell'America Latina era stimata al 2,5 per cento nel 2022 e allo 0,8 nel 2023. A giugno l'Ocse stimava la crescita nel 2022 allo 0,6 e quella del 2023 all'1,2. (segue) (Brb)