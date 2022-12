Automotive: Bitonci (Lega), politica ecobonus, incentivi fondamentali per intero settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accompagnare la transizione ecologica verso un processo di riconversione e riqualificazione, attraverso una politica di incentivi come fondo automotive, ecobonus e contratti di sviluppo. Questo è quanto emerso durante il primo tavolo Automotive del nuovo Governo, che si è svolto oggi presso il Mimit. Gli incentivi vanno rivisti tenendo conto delle effettive esigenze del settore e dell'inderogabile rottamazione che interessa un parco circolante di automobili e veicoli industriali, che risultano essere tra i più vecchi d'Europa. Particolare rilievo è stato dato all'esigenza della formazione specializzata per tecnici e operatori, con l'istituzione di scuole professionali specificatamente centrate sulla mobilità elettrica. Non secondario il tema Euro 7 e quello delle normative che prevedono il taglio delle emissioni CO2 per i veicoli pesanti, con il pericolo di distrazione di risorse che obbligherebbero i produttori a interventi costosi, mettendo a rischio la produzione italiana. L'obiettivo comune è quello di far passare il concetto di neutralità tecnologica e flessibilità nei confronti di altre tecnologie, non soffermandosi unicamente sull'elettrico, vagliando altre tecnologie in fase di sviluppo insieme all'utilizzo di biocarburanti". Lo dichiara Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del made in Italy. (Rin)