Speciale infrastrutture: Ance-Acer incontrano assessore Onorato, "partenariato pubblico-privato per Capitale competitiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture per lo sport, grandi eventi e rilancio degli investimenti: questi i temi al centro del secondo appuntamento di “Un caffè con”, il format di Ance Roma – Acer ideato dalla vicepresidente alle Opere pubbliche Francesca De Sanctis per approfondire, con gli amministratori di Roma Capitale e delle stazioni appaltanti pubbliche e private, tematiche di attualità che coinvolgono il settore edilizio e guardano allo sviluppo della città. Ospite del faccia a faccia Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Un’occasione per fare il punto sullo stato dei tanti impianti sportivi di Roma che potrebbero essere recuperati e su cui potrebbe ricadere l’interesse di investitori e fondi. (Com)