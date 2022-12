Speciale infrastrutture: ministro di Stato Affari esteri Giappone, ansiosi di espandere cooperazione con l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giapponesi sono molto ansiosi di espandere la cooperazione tra Giappone e Italia e i Paesi dell’area mediterranea. Lo ha detto Takei Shunshuke, ministro di stato per gli Affari esteri del Giappone, intervenendo al panel “Re-shoring, Near-shoring or Friend-Shoring?”, nel quadro dell’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. “Le relazioni tra il Giappone e i Paesi del Mediterraneo si sono rafforzare”, ha detto il ministro, citando in particolare gli investimenti di Tokyo nel campo delle risorse umane, delle infrastrutture di base e della digitalizzazione. “I giapponesi, che sono fan dell’Italia, sono molto ansiosi di vedere espandere la cooperazione con l’Italia e l'area mediterranea”, ha dichiarato. (Res)