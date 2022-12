Speciale infrastrutture: firmati primi contratti per Iride, nuova costellazione di satelliti per l’osservazione della Terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati firmati al New Space Economy European Expoforum di Roma i primi contratti per lo sviluppo della costellazione Iride, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di osservazione della Terra a guida italiana. Il programma nasce da un’iniziativa del governo italiano per rafforzare le capacità di monitoraggio dell’ambiente e delle infrastrutture critiche e la lotta contro il dissesto idrogeologico. Iride verrà realizzato entro il 2026 grazie alle risorse del Pnrr con il supporto dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e la gestione dell'Agenzia spaziale europea (Esa). A firmare i contratti - presenti il capo dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali della presidenza del Consiglio, Elena Grifoni Winters, e il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia - sono stati il direttore dei Programmi di osservazione della Terra dell'Esa e capo dell'Esrin, Simonetta Cheli, e i rappresentanti di due delle aziende che partecipano a Iride, l’amministratore delegato di Ohb Italia, Roberto Aceti, e l’Amministratore delegato di Argotec, David Avino. “Questa prima firma rappresenta un’importante milestone nell’implementazione del programma Iride - ha commentato il capo di Esrin, Simonetta Chelli - all’Esa siamo onorati e felici di poter contribuire con Asi a la gestione di tale progetto affidato dal governo italiano all’Agenzia spaziale europea”. (Res)