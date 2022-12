Sardegna, settimana di lavoro per le commissioni permanenti del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Quinta commissione (Attività produttive), presieduta da Piero Maieli (Psd’Az), si riunirà domani, 6 dicembre, alle 10.30. All’ordine del giorno: l’audizione di una rappresentanza della Consulta Regionale dei Distretti del Cibo e l’illustrazione di una proposta orientata ad aumentare la collaborazione tra le istituzioni regionali e le imprese del comparto agroalimentare, al fine di agevolare queste ultime nell'accesso alle risorse del PNRR che il Mipaaf sta ponendo a bando. Il Parlamentino esaminerà anche P.L. 351 (Sviluppo e consolidamento dell'aggregazione di impresa tramite contratti di rete) e sentirà in audizione il Commissario liquidatore del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, sulla grave situazione in cui versa il Consorzio in liquidazione e in particolare la società partecipata Tossilo Tecnoservice S.p.a. (Rsc)