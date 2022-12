Libia: comune di Ghadames smentisce incontro tra presidenti di Camera e Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ giallo sull’incontro tra i presidenti di Camera e Senato della Libia, rispettivamente Aguila Saleh e Khaled al Mishri, che potrebbe rivelarsi decisivo per superare la crisi politica e portare alle agognate elezioni nel Paese nordafricano. Il colloquio tra i due leader – che avrebbe dovuto tenersi nei giorni scorsi prima al Cairo, in Egitto, poi a Zintan, nell’ovest della Libia – non si è ancora tenuto per non meglio precisati “motivi logicistici”, come sottolineato dall’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily. L’agenzia di stampa russa “Sputink” ha riferito che il vertice si terrà giovedì a Ghadames, la “perla” del deserto libico al confine l’Algeria. Il Consiglio municipale ha smentito ai microfoni di “Agenzia Nova”: “Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna lettera riguardante un incontro tra il presidente del Parlamento, il presidente del Consiglio di Stato e la missione Onu. Non abbiamo informazioni in merito. Il comune accoglie tutti coloro che lavorano per portare la Libia e i libici alla sicurezza e alla pace”. (segue) (Res)