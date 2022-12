Open Arms: stop illazioni e falsità su operato Ong durante missione soccorso agosto 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'udienza che si è tenuta a Palermo, venerdì 2 dicembre, nell'ambito del processo che vede imputato l'ex ministro dell'Interno, oggi ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, accusato di plurimi sequestri di persona e rifiuto di atti d'ufficio, "abbiamo ascoltato con stupore e preoccupazione una serie di dichiarazioni, nelle quali si parla di 'prove nascoste' al Parlamento e di una presunta 'informativa' definita 'fantasma' che avrebbe riguardato l'operato della nostra imbarcazione. Tutto questo - si legge in una nota della Open Arms - in riferimento a un video girato dal sottomarino della Marina militare Venuti, presente al momento del primo soccorso operato dalla Open Arms il primo agosto del 2019, il cui equipaggio, non è chiaro a che titolo o su incarico di chi, anziché soccorrere o quantomeno diramare un'allerta per un'imbarcazione evidentemente in pericolo, si è limitato a filmare il lavoro fatto dai nostri soccorritori. Valuteremo, a tal proposito, se richiedere all'Autorità giudiziaria di procedere in relazione a tale omissione di soccorso". (segue) (Com)