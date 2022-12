Open Arms: stop illazioni e falsità su operato Ong durante missione soccorso agosto 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, prosegue la nota, "nel processo si è fatto riferimento ad un file audio che riporterebbe conversazioni in lingua spagnola intervenute tra un membro del nostro equipaggio e una terza persona non meglio identificata. Il video a cui si fa riferimento è già agli atti e dimostra con evidenza che l'imbarcazione da noi soccorsa si trovava in condizioni di instabilità e di sovraffollamento come evidenziato dai consulenti della procura di Agrigento e come si vede bene anche dal video, girato nella stessa occasione dalla giornalista della Tve spagnola a bordo della nave Open Arms, che chiederemo di acquisire agli atti. I file audio invece devono essere ancora acquisiti e tradotti dal perito nominato dal Tribunale: peraltro appare bizzarro e inverosimile che un trafficante libico si esprima in lingua spagnola. Ricordiamo che l'unico imputato in questo processo è il ministro Salvini. Open Arms, parte civile nel processo, ha sempre agito nel rispetto del diritto internazionale e della legge del Mare. Andremo avanti - conclude - consapevoli che il nostro impegno umanitario sarà un giorno utile a chi dovrà giudicare la Storia di questi ultimi anni per restituire la giusta dignità alle sue vittime". (Com)