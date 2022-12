Fvg: assessore Attività produttive, giunge a termine liquidazione consorzio Aussa-Corno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la cessazione della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, a seguito dell'avvenuta esecuzione del riparto finale tra i creditori consortili e della conseguente decadenza del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, giunge al termine una lunga e articolata vicenda che la Giunta Fedriga si è impegnata a chiudere celermente per restituire una delle più importanti aree produttive regionali alla piena operatività”. È il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che ha proposto alla Giunta regionale, di concerto con gli assessori alle Finanze, Barbara Zilli, e al Patrimonio, Sebastiano Callari, la delibera con cui si riconosce la cessazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Aussa-Corno. I beni patrimoniali indisponibili rimasti in capo al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno sono stati devoluti gratuitamente al Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli (Cosef). A oggi permangono nella titolarità dell'Ufficio il Casone fanghi, che sarà oggetto di trasferimento al comune di San Giorgio di Nogaro, e alcune aree appartenenti al demanio stradale nel comune di Cervignano del Friuli, funzionali alla viabilità regionale e comunale, che saranno incamerati dal Comune.(Frt)