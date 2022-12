Reddito cittadinanza: Aiello (M5s), Bankitalia e Istat dicono che governo è su strada sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le considerazioni di Bankitalia e i numeri forniti dall'Istat nell'ambito delle audizioni sulla legge di Bilancio "dicono che la direzione imboccata dal governo sul reddito di cittadinanza è sbagliata. Via Nazionale ha ricordato che nel 2020, quando è scoppiata la pandemia, senza tale misura ci sarebbero stati un milione di poveri in più, aggiungendo che la sua cancellazione potrebbe riguardare anche famiglie difficilmente in grado di trovare una fonte di reddito alternativa. Per mere ragioni ideologiche già l'anno prossimo, quando a causa dell'inflazione si stimano 700mila poveri in più, il governo toglierà il reddito di cittadinanza a 846 mila persone. Siamo estremamente preoccupati per le conseguenze sociali di questo folle disegno". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Davide Aiello. "Preoccupazione condivisa anche dalle parti sociali - riprende il parlamentare - come dimostrano le dichiarazioni del segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'incontro di stamattina con una delegazione del M5s a cui ho partecipato in qualità di capogruppo in commissione Lavoro della Camera. Daremo battaglia in Parlamento contro un governo che taglia il reddito di cittadinanza mentre, con l'aumento del tetto al contante e della soglia per rifiutare i pagamenti con il Pos, introduce l'evasione di cittadinanza". (Com)