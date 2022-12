Venezia: attiva da domani piattaforma pubblica per proposte su contributo d'accesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalle ore 12 di domani verrà aperta sul sito del Comune di Venezia una piattaforma pubblica dal titolo “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1129 della legge n. 145 del 30/12/2018'. "Con questa piattaforma voglio dare a tutti i cittadini e ad altri stakeholder la possibilità di presentare eventuali contributi, proposte e osservazioni che possano essere utili a perfezionare il sistema di istituzione e disciplina del Contributo di accesso", ha dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Questa vuole essere "un'occasione per dimostrare, ancora una volta, che le riforme fondamentali per il futuro della città vogliamo farle assieme, così da essere quanto più condivise e funzionali. Le osservazioni e i suggerimenti che arriveranno saranno oggetto di una prima valutazione tecnico-amministrativa da parte dei dirigenti competenti, così da fornire poi alla Giunta e agli organi consiliari gli strumenti utili alla deliberazione finale del regolamento", ha aggiunto. La consultazione durerà fino a sabato 7 gennaio 2023. (Rev)