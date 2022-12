Pakistan: Waziristan del Nord, cinque terroristi e un militare uccisi in operazione di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque “terroristi” sono stati uccisi in un’operazione di sicurezza nella provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa, in cui ha perso la vita anche un militare. Lo ha reso noto il Servizio di pubbliche relazioni interforze (Ispr) in un comunicato, precisando che l’operazione, basata su informazioni di intelligence, si è svolta nel distretto del Waziristan del Nord, nell’area di Jhallar Algad, e che il militare caduto si chiamava Nasir Khan, 25 anni. Nello stesso distretto, nella zona di Shewa, un altro “terrorista” è stato ucciso il 2 dicembre in un conflitto a fuoco con le forze armate. L’uomo è stato identificato come Muhammad Noor e avrebbe avuto un ruolo di comando.(Inn)