Speciale infrastrutture: su Gronda cantieri pronti a partire, firmato Protocollo tra Aspi-Mit-istituzioni territorio

23 luglio 2021

- E' stato siglato in prefettura il Protocollo d’intesa della Gronda di Genova, una delle più imponenti opere ingegneristiche mai realizzate a livello europeo. L'intesa è stata firmata da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, Marco Bucci, sindaco della città metropolitana di Genova, Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Spa (Aspi). Con la firma del Protocollo - informa una nota di Aspi - viene riconosciuto l’alto valore strategico e confermata l’urgenza rispetto ai tempi dell’esecuzione dell’opera, in quanto azione di fondamentale interesse per lo sviluppo territoriale e nazionale da un punto di vista economico-sociale. Motore dello sviluppo del sistema-Paese e la mobilità nazionale, l’infrastruttura rafforzerà la logistica territoriale in risposta ai crescenti flussi di traffico sulla rete ligure, in concomitanza con la realizzazione dell’imponente piano di ammodernamento degli asset messo in campo da Autostrade per l’Italia. (Com)