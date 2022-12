Speciale infrastrutture: Salvini incontra ministro Infrastrutture Beaune, "rapporto strategico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è a Bruxelles per il Consiglio dei ministri dell’Unione Europea dove ha già avuto un bilaterale con l’omologo francese Clément Beaune. Salvini ha evidenziato che “il rapporto tra Italia e Francia è strategico”, sottolineando che “ci sarà il piacere di lavorare insieme su alcuni dossier” particolarmente rilevanti come Tav e produzione dei motori tradizionali. Il clima è stato cordiale e collaborativo. Italia e Francia sono d’accordo per chiedere alla Commissione Ue una importante compartecipazione finanziaria per il Tav. Durante il colloquio è stato affrontato anche il tema dell’energia nucleare. Rispondendo a una domanda, Salvini ha confermato che “faceva parte del programma elettorale e il governo intende mantenere la parola”, pur specificando che non è un dossier di competenza del dicastero di Porta Pia. Condivisione anche sui motori tradizionali, perché Roma e Parigi sono particolarmente vigili rispetto all’introduzione degli standard Euro7. “Sarà molto utile avere posizioni comuni” ha ribadito Salvini, prima di ricordare altri temi su cui trovare convergenza come la Cuneo-Ventimiglia. (Rin)