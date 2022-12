Speciale infrastrutture: Egitto, presidente Sisi inaugura nuova autostrada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah alSisi ha inaugurato una nuova autostrada che si estende per 35 chilometri dall'intersezione con la strada Cairo-Alexandria fino alla strada Sidi Kerir-Burj Al Arab Airport. L'ambasciatore Bassam Rady, portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica, ha dichiarato che l'infrastruttura aprirà “nuovi orizzonti di sviluppo per l'intera regione occidentale del governatorato di Alessandria” e aumenterà lo spazio urbano, collegando il porto di Dekheila con la “strada del deserto”, la "strada costiera internazionale" e la città di Burj al Arab. L’obiettivo è creare un'arteria di sviluppo vitale che colleghi Alessandria con la città di New El Alamein, una delle nuove città che sta costruendo l'Egitto. (Cae)