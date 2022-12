Speciale infrastrutture: Pubblica amministrazione, dopo attacco informatico sistema ancora non ristabilito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro non ha affrontato adeguatamente l'attacco informatico alle infrastrutture governative di mesi fa e il sistema della pubblica amministrazione non funziona ancora a pieno regime. Lo ha detto Dusan Polovic, rappresentante del ministero della Pubblica amministrazione montenegrina, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg". "Il sistema informativo non funziona ancora a pieno regime, a tre mesi dall'attacco informatico, poiché le autorità non hanno trovato il modo giusto per sanarlo. La cosa ha messo in luce le debolezze del nostro sistema", ha sottolineato Polovic, il quale ha aggiunto che "si tratta di processi finanziariamente molto impegnativi che richiedono l'impegno di persone con conoscenze specifiche, che devono avere, oltre a una formazione costante e continua, a disposizione i più moderni strumenti e piattaforme tecnologiche". Polovic ha quindi affermato che i settori più colpiti sono quelli dell'amministrazione pubblica (ritardi negli appalti pubblici) e dell'istruzione (ritardi nei pagamenti di tasse ed equipollenza dei diplomi). (Seb)