Speciale infrastrutture: Toti, terzo valico pronto entro fine 2024, opera strategica per Italia

- Sul terzo valico "siamo all'82 per cento dello scavo in galleria. Sarà pronto entro la fine del 2024 e certamente in piena operatività nel primo semestre del 2025. Un obiettivo strategico per l'Italia intera visto che dai porti della Liguria parte il 50 per cento circa delle merci che si producono". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine dell'inaugurazione de "L'Italia delle Regioni", in corso a Palazzo Lombardia. (Rem)