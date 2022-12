Aerospazio: Telespazio gestirà messa in orbita e test primo satellite Meteosat di terza generazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I satelliti geostazionari Mtg invieranno a terra i dati raccolti dai sensori di bordo tramite collegamenti radio ad alta velocità in banda Ka. L’infrastruttura di terra acquisirà i dati contemporaneamente dai siti di Lario e Leuk, li analizzerà in tempo reale, per eliminare gli effetti negativi della pioggia e li invierà quindi a Darmstadt dove si realizzeranno i prodotti meteorologici finali da distribuite agli utenti. Inoltre, Telespazio ha realizzato e gestisce il sistema per la telemetria, il tracciamento e il comando dei satelliti Mtg, uno al Centro spaziale del Fucino e l’altro nella stazione di Cheia (Romania) della controllata Rartel. Il programma Mtg avrà una vita operativa di circa 20 anni e comprenderà sei satelliti: quattro Imaging (Mtg-I) e due Sounding (Mtg-S). I satelliti Mtg-I avranno a bordo lo strumento Flexible Combined Imager, ma la grande novità sarà il Lightning Imager, il “fulminometro” realizzato da Leonardo, in grado di “vedere” da oltre 36.000 km dalla Terra il rapido bagliore dei fulmini nell’atmosfera. La realizzazione del Lightning Imager “è stata una grande impresa umana”, ha affermato il Lightning Imager Programme Manager di Leonardo, Carlo Simoncelli, che ha evidenziato come sia uno “strumento capace di gestire una quantità di dati gigantesca”, circa 6 Gb di dati al secondo, fino a trasmettere a terra 4 Mb di dati al secondo. Primo in Europa e unico al mondo per le sue prestazioni, il “cacciatore” di fulmini di Leonardo è in grado di cogliere anche un singolo fulmine nel cielo, in qualsiasi condizione di luce, sia di giorno che di notte. I satelliti Mtg-S ospiteranno invece lo strumento Infrared Sounder e Copernicus Sentinel-4. (segue) (Rin)