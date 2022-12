Aerospazio: Telespazio gestirà messa in orbita e test primo satellite Meteosat di terza generazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo partecipa al programma Mtg anche attraverso la fornitura dei suoi sensori di assetto stellare A-Str e con i pannelli fotovoltaici per tutti e sei i satelliti di nuova generazione. I satelliti Mtg offriranno un miglioramento significativo delle capacità di osservazione dei fenomeni meteorologici, garantendo abilità di previsione a un livello superiore, in particolare nel difficile compito di "nowcasting”, ovvero il monitoraggio e la previsione a brevissimo termine di fenomeni meteorologici in rapida evoluzione e potenzialmente dannosi. Il rilevamento anticipato di tali fenomeni diminuirà il tempo di reazione necessario per l'emissione di avvisi di maltempo alla popolazione e quindi per l'attuazione delle misure cautelari per evitare impatti potenzialmente catastrofici. Thales Alenia Space è stata prime contractor per i satelliti Meteosat per conto dell'Esa per oltre 30 anni. L'azienda ha consegnato in orbita sette satelliti Meteosat di prima generazione (il primo modello è stato lanciato nel novembre 1977) e quattro satelliti Meteosat di seconda generazione (Msg), due dei quali sono ancora oggi in servizio. Attualmente sta realizzando i sei satelliti Meteosat di terza generazione, in collaborazione con Ohb. Thales Alenia Space, inoltre, contribuisce allo sviluppo del segmento di terra per Eumetsat, progettando e costruendo un componente per l'elaborazione dei dati di immagine di primo livello (Idpf). (Rin)