India-Germania: ministri Esteri firmano accordo di partenariato per la migrazione e la mobilità

- L’India e la Germania hanno stretto un accordo per un partenariato onnicomprensivo per la migrazione e la mobilità, dando seguito alla dichiarazione d’intenti del 2019. L’accordo è stato firmato oggi a Nuova Delhi dai ministri degli Esteri dei due Paesi, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e la tedesca Annalena Baerbock. Alla cerimonia hanno presenziato anche l’ambasciatore tedesco Philipp Ackermann e alcuni alti funzionari del governo indiano. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. L’accordo, si legge nella nota, testimonia la rapida espansione del partenariato strategico bilaterale e fa parte degli sforzi che l’India sta compiendo per creare una rete di intese con altri Paesi, potenziali destinazioni come mercati del lavoro per gli indiani. (segue) (Inn)